L'église de St Martin de Villenglose date du 11ème siècle, elle se caractérise par un plan simple avec une nef romane, et est de taille très modeste. Son chœur a été restauré à la fin du 15ème siècle. De la même façon, son chevet est percé d'une grande baie gothique, de la même époque, mais aujourd'hui muré. La sacristie elle, est plus contemporaine. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, visite de la chapelle Saint-MArtin Villenglose à Saint-Denis-d'Anjou

