JEP 2021 : LA CHAPELLE DE VARENNES BOURREAU Saint-Denis-d’Anjou, 19 septembre 2021, Saint-Denis-d'Anjou.

JEP 2021 : LA CHAPELLE DE VARENNES BOURREAU 2021-09-19 – 2021-09-19

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Varennes Bourreau se trouve à six kilomètres de St Denis d’Anjou, au bord de la Sarthe. Au Moyen-Age, le port de commerce de Varennes-Bourreau a permis de générer une forte activité, dont l’économie de St Denis d’Anjou a pu bénéficier. Ce hameau détient une chapelle de style roman à l’intérieur de laquelle on retrouve des fresques datant aussi bien du XIIème siècle que du XVème siècle. Pour en savoir plus, aller sur le site dédié à la chapelle.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, visite de la chapelle de Varennes Bourreau à Saint-Denis-d’Anjou

Varennes Bourreau se trouve à six kilomètres de St Denis d’Anjou, au bord de la Sarthe. Au Moyen-Age, le port de commerce de Varennes-Bourreau a permis de générer une forte activité, dont l’économie de St Denis d’Anjou a pu bénéficier. Ce hameau détient une chapelle de style roman à l’intérieur de laquelle on retrouve des fresques datant aussi bien du XIIème siècle que du XVème siècle. Pour en savoir plus, aller sur le site dédié à la chapelle.

dernière mise à jour : 2021-08-04 par