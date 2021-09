Alençon Alençon Alençon, Orne JEP 2021: Jeu d’enquête “L’étrange nuit du musée” cour Bernadette et Jean Mars Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Jeu d'enquête "L'étrange nuit du musée", proposé par le service Affaires culturelles et Tourisme. Pour cette 5ème édition de "Mission patrimoine", les agents secrets seront sensibilisés au patrimoine bâti autour des façades remarquables et de leurs éléments décoratifs (encorbellements, niches, statuettes…). C'est une mission de haut vol qui vous attend avec une récompense à la clé! A faire en famille. Durée: environ 1h.

