Champagney Haute-Saône Champagney La commune de Champagney vous propose de suivre une aventure en retrouvant la clé égarée de Gaston, un conducteur de Tramway.

Un parcours, des énigmes à faire en famille ou entre amis pour découvrir l’histoire de la commune. Modalités :

Départ toutes les15 minutes entre 13h et 15h – groupe de 6 personnes – masques obligatoires

Cette animation est ouverte à tous les publics – Durée estimée :2h30/3h dernière mise à jour : 2021-08-05 par

