JEP 2021 – Exposition Tisseuses de liens Montfort-sur-Meu, 18 septembre 2021, Montfort-sur-Meu.

JEP 2021 – Exposition Tisseuses de liens 2021-09-18 – 2021-09-19

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Dentelles Nomades, installations et démonstrations in situ. 2 plasticiennes et une licière d’Aubusson propose un autre regard sur la tour.

Du 18 septembre au 19 septembre en continu

Tout public. 100% gratuit, en accès libre

Dentelles Nomades, installations et démonstrations in situ. 2 plasticiennes et une licière d’Aubusson propose un autre regard sur la tour.

Du 18 septembre au 19 septembre en continu

Tout public. 100% gratuit, en accès libre

dernière mise à jour : 2021-08-31 par