Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu JEP 2021 – Exposition photo et création contemporaine Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

JEP 2021 – Exposition photo et création contemporaine Montfort-sur-Meu, 18 septembre 2021, Montfort-sur-Meu. JEP 2021 – Exposition photo et création contemporaine 2021-09-18 – 2021-09-19

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Exposition d’art contemporain : Peau nue et souffle d’orgue Restitution des enregistrements de l’orgue de l’église de Montfort par Vincent Malassis et exposition de nu dessiné, peint et photographié. Du 18 septembre au 19 septembre de 15h à 19h

Tout public. 100% gratuit, en accès libre Exposition d’art contemporain : Peau nue et souffle d’orgue Restitution des enregistrements de l’orgue de l’église de Montfort par Vincent Malassis et exposition de nu dessiné, peint et photographié. Du 18 septembre au 19 septembre de 15h à 19h

Tout public. 100% gratuit, en accès libre dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Montfort-sur-Meu Adresse Ville Montfort-sur-Meu lieuville 48.13889#-1.94982