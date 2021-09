Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu JEP 2021 – Exposition d’art contemporain Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Montfort-sur-Meu Les deux œuvres présentée dans l’exposition, ont été choisies en écho à la fonction religieuse de la chapelle saint-Joseph et à son atmosphère de recueillement à la fois solennelle et lumineuse. Au fond de la chapelle, l’orgue d’ Ad Lib. de Michele Spanghero fait résonner sous la voûte d’ogive les dernières notes d’un requiem mécanique. Guidant le visiteur vers l’automate, sur les parois latérales de la chapelle, se déploie Mécanique des fluides de Dominique Blais. Du 18 septembre au 10 octobre

Tout public. 100% gratuit, en accès libre +33 2 99 09 00 17

Tout public. 100% gratuit, en accès libre

