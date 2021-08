JEP 2021 – exposition à Surgy-la Forêt “la Source et l’Arbre” Surgy, 18 septembre 2021, Surgy.

JEP 2021 – exposition à Surgy-la Forêt “la Source et l’Arbre” 2021-09-18 – 2021-09-19

Surgy 58500 Surgy

EXPOSITION / Surgy-La Forêt : la Source et l’Arbre

du lundi 13 au dimanche 19 septembre // au Domaine de Surgy

Entre fleuve, rivière et canal, les paysages du village de Surgy cachent

aussi des eaux souterraines, essentielles pour l’alimentation en eau

potable de ses habitants. Partez à la découverte du village et son lien

avec l’eau grâce au parcours imaginé par Mathilde Meignan, paysagiste.

Laissez-vous emporter dans le futur : et si cultures, couleurs et textiles

pouvaient préserver l’eau ?…

Entrée libre

18 septembre : de 9h à 18h – rencontre avec Mathilde Meignan de 11h à 12h pour

une visite commentée de l’exposition.

19 septembre : de 9h à 16h

> PROMENADE COMMENTÉE / À la découverte des berges du ruisseau d’Andryes

Samedi 18 septembre, 14h30 // rdv devant le Domaine de Surgy

Animée par Mathilde Meignan et le Syndicat Mixte Yonne Beuvron

Cette balade vous emmènera au bord des berges sauvages du ruisseau

d’Andryes, aussi appelé La Druyes, la plupart du temps invisibles aux

promeneurs… Partez à la rencontre de ce ruisseau et percez les mystères

de son fonctionnement. Vous découvrirez aussi d’où vient l’eau du robinet

des habitant.e.s de Surgy.

Durée : 2 h (3 km). Tout public. Prévoir chaussures de marche.

lison.delsalle@mairie-clamecy.fr

dernière mise à jour : 2021-08-14 par