Congrier, Mayenne JEP 2021 : ÉGLISE ST-PIERRE-AUX-LIENS À CONGRIER

Mayenne

JEP 2021 : ÉGLISE ST-PIERRE-AUX-LIENS À CONGRIER 2021-09-18 – 2021-09-18 Place de l'Église Eglise St-Pierre-aux-Liens

Congrier Mayenne Visite libre.

L’église St-Pierre-aux-Liens fut édifiée de 1882 à 1885, d’après les plans de l’architecte départemental Eugène Hawke. Elle succède à une église construite en 1802, qui, elle-même, remplaçait l’église brûlée en 1794. L’emplacement est identique mais l’orientation diffère. Le chœur est maintenant situé au Sud. Le curé de la paroisse St-Pierre aux liens, l’abbé Lucien Desmottes, par délégation de Monseigneur l’évêque, procède à la bénédiction le 29 avril 1885. Depuis plus d’un an, l’association “Les amis de Bernard Chardon” procède à un recensement des édifices dans lesquels le Père Bernard Chardon est intervenu pour des restaurations ou des embellissements de vitraux à partir d’une technique nouvelle : le stratifié de polyester armé. C’est ainsi que nous avons appris que l’église de Congrier en abritait quelques-unes ! Respect des mesures sanitaires en vigueur. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découvrez l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Congrier et les œuvres de Bernard Chardon qu’elle abrite. +33 7 81 10 93 45 http://congrier.fr/ Visite libre.

