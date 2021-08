JEP 2021 : ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE DE BANNES Bannes, 17 septembre 2021, Bannes.

JEP 2021 : ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE DE BANNES 2021-09-17 – 2021-09-17

Bannes Mayenne Bannes

Nef datant du 11e siècle ; choeur et abside de la 1ère moitié du 12e siècle ; chapelle sud de la 1ère moitié du 16e siècle ; lambris du 17e ou 18e siècle ; restauration de la nef (portail ouest ?) et clocher de 1785 ; restauration générale, fausse voûte de la chapelle sud, et construction de la chapelle nord en 1859 ; sacristie datant de 1868.

Visites libres

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découvrez l’église romane Saint-jean-Baptiste de Bannes.

+33 2 41 89 10 88

