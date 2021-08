JEP 2021 : ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE À CHÂTEAU-GONTIER Château-Gontier-sur-Mayenne, 18 septembre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

JEP 2021 : ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE À CHÂTEAU-GONTIER 2021-09-18 – 2021-09-18 Place Saint-Jean Château-Gontier

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Venez (re) découvrir l’édifice et ses peintures murales restaurées.

Remarquable édifice de la seconde moitié du XIe siècle, l’église Saint-Jean-Baptiste est l’un des premiers témoins de l’art roman en Mayenne. Fondé par l’abbaye bénédictine Saint-Aubin d’Angers, le prieuré Saint-Jean-Baptiste mentionné pour la première fois dans les textes en 1075-1076, est considéré comme le plus important de cette puissante abbaye. Edifiée sur le même modèle de l’abbatiale Saint-Aubin, l’église Saint-Jean-Baptiste est à la fois prieurale et paroissiale, est la plus ancienne des églises de la ville. L’église conserve une crypte remarquable et un bel ensemble de peintures murales daté de la fin du XIe siècle au début du XIIIe siècle.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Saint-Jean-Baptiste aionsi que ses peintures murales.

