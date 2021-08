JEP 2021 | Église Saint-Siméon Menou, 18 septembre 2021, Menou.

JEP 2021 | Église Saint-Siméon 2021-09-18 – 2021-09-19 Église Saint-Siméon D511

Menou 58210 Menou

L’existence de l’église Saint-Siméon est attestée dès le XIIIème siècle sur l’ancien fief de Nanvignes. L’église se transforme au XVIème siècle par l’adjonction d’une chapelle seigneuriale et en 1844 par l’allongement de l’édifice de 11 mètres et l’élévation des bas-côtés. Le clocher et la façade, de style gothique, ont été ajoutés au XVème siècle.

Alors venez visiter librement l’église Saint-Siméon dans le cadre de ces Journées Européennes du Patrimoine !

+33 3 86 39 81 94

