JEP 2021 : EGLISE SAINT-RÉMI À CHÂTEAU-GONTIER Château-Gontier-sur-Mayenne, 18 septembre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

JEP 2021 : EGLISE SAINT-RÉMI À CHÂTEAU-GONTIER 2021-09-18 – 2021-09-18 Place Saint-Rémi Château-Gontier

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Visites commentées par l’association des Amis de l’église Saint-Rémi.

L’édifice est construit entre 1865 et 1874, d’après des plans de deux architectes manceaux Lambert et Lemesle. Eglise de style néo-gothique, elle se situe sur le point le plus haut de la ville, et se remarque des alentours grâce à son clocher qui culmine à 60 mètres au-dessus du sol. Qualité du décor et du mobilier intérieurs : les chapiteaux à feuillages, chacun ayant son motif propre, les clés de voûte toutes différentes, le retable à volets dit « triptyque de Saint-Louis », le maître-autel en bronze doré, exécuté par l’un des plus importants ateliers d’orfèvres de Paris de cette époque, la maison Poussielgue-Rusan, l’orgue avec ses deux étages de jeux, les vitraux réalisés par un des ateliers de maîtres verriers les plus réputés et les plus célèbres de l’époque, l’atelier de Messieurs Maréchal et Champigneulée établi à Metz.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Dans le cadre des Journées Européeenes du Patrimoine découvrez l’église Saint-Rémi à Château-Gontier.

+33 2 43 70 42 74

