JEP 2021 : ÉGLISE SAINT-PIERRE DE MOLIÈRES Chemazé, 18 septembre 2021

Chemazé Mayenne

"Église Saint-Pierre du XIIe siècle. Construite sur un rocher. Escalier et narthex d'origine. Fonts baptismaux classés du XVe en tuffeau d'une seule pièce. Tabernacle de 1696 acheté aux Ursulines de Château-Gontier. Retable du XVIIe restauré."

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découvrez l'église Saint-Pierre de Molières à Chemazé.

+33 2 43 70 22 58

