JEP 2021 | Église Saint-Martin de Surgy 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Eglise Saint-Martin 2 rue des Anciens Combattants
Surgy 58500

Entrée libre de l'église Saint-Martin de Surgy, classée au titre des Monuments Historiques en 1913, et restaurée récemment. Elle a été construite entre 1480 et 1520 avec la pierre des roches de Basseville. elle est de style ogival flamboyant de la période renaissance.

