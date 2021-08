Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne JEP 2021 : EGLISE SAINT-MARTIN DE BAZOUGES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

JEP 2021 : EGLISE SAINT-MARTIN DE BAZOUGES Château-Gontier-sur-Mayenne, 18 septembre 2021

Le portail roman, la massive tour clocher, retable monumental (œuvre de la fin du XVIIe siècle de l’angevin Jean-Simon), beau Christ en bois polychrome du XIVe siècle et dalle funéraire de Gishwal (IXe siècle). Respect des mesures sanitaires en vigueur. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’Eglise Saint-Martin de Bazouges à Château-Gontier. Visite libre de l’église.

