JEP 2021 | Eglise Saint-Gervais Saint-Protais – Ouagne Ouagne, 18 septembre 2021, Ouagne. JEP 2021 | Eglise Saint-Gervais Saint-Protais – Ouagne 2021-09-18 – 2021-09-19 Eglise Saint-Gervais Saint-Protais. D185 / Rue de la Mairie 58500 Ouagne

Ouagne 58500 Ouagne L’association “Sauvegarde du patrimoine de Ouagne” vous invite à visiter son église. L’édifice est inscrit sur la liste supplémentaire des bâtiments de France pour sa nef et son choeur du XVI è siècle.

La visite guidée se déroule le samedi et l’église ouvre ses portes le dimanche.

dernière mise à jour : 2021-08-14

