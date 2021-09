Billy Billy Allier, Billy JEP 2021 – Église Saint-Cyr-Sainte-Julitte Billy Billy Catégories d’évènement: Allier

Billy Allier Visite libre de l’église fondée vers le VIe siècle et remaniée à différentes époques. Elle conserve néanmoins une crypte romane du XIe siècle. Elle adhère au réseau européen des sites casadéens. Visite guidée possible samedi et dimanche de 14h à 18h. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

