JEP 2021 : ÉGLISE NOTRE-DAME DE COSSÉ-EN-CHAMPAGNE Cossé-en-Champagne, 18 septembre 2021, Cossé-en-Champagne.

JEP 2021 : ÉGLISE NOTRE-DAME DE COSSÉ-EN-CHAMPAGNE 2021-09-18 – 2021-09-18

Cossé-en-Champagne Mayenne Cossé-en-Champagne

Un inestimable trésor caché ! On soupçonnait la présence de peintures sur les murs de l’église romane du village de Cossé-en-Champagne. Sous le badigeon était caché un décor seigneurial peint, du 15ème siècle, véritable trésor : en voûte un magnifique concert d’anges musiciens, en registre médian, un couronnement de la Vierge, et un jugement dernier d’une expression iconographique majeure.

Visite libre de l’église et de ses peintures murales.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découvrez l’église notre-Dame de Cossé-en-Champagne et ses riches peintures murales.

+33 2 43 90 52 72

