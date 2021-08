JEP 2021 : EGLISE ET TOUR ROMANE DE LA CROPTE La Cropte, 18 septembre 2021, La Cropte.

JEP 2021 : EGLISE ET TOUR ROMANE DE LA CROPTE 2021-09-18 – 2021-09-18

La Cropte Mayenne La Cropte

Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021, visites libres et gratuites de l’église et de l’ancienne Tour Romane du 11ème siècle. Exposition gratuite et permanente de sculptures et peintures d’art sacré dans l’église.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découvrez l’église et la tour romande de La Cropte.

+33 2 43 98 43 13

