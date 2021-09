JEP 2021: Eglise des Jésuites/Médiathèque Aveline Alençon, 18 septembre 2021, Alençon.

JEP 2021: Eglise des Jésuites/Médiathèque Aveline 2021-09-18 – 2021-09-18

Alençon Orne

Visite libre.

Exposition de livres remarquables dans la chapelle.

Exposition de photographies Entre ciel et terre de Pascal Biomez dans la cour carrée de la Dentelle. La photographie, déjà symbole de liberté, prend une dimension nouvelle avec les drones qui nous permettent de découvrir d’autres points de vue.

A noter: Pascal Biomez sera présent le dimanche après-midi de 14h à 18h pour prendre les participants en photo grâce à son drone et expliquer son travail aux personnes intéressées.

Samedi: 10h – 18h

Dimanche: 10h – 18h et 14h – 18h

Vidéo collaborative Bon anniversaire Baudelaire! Pour fêter les 200 ans de la naissance du poète, passez par le studio pour enregistrer un de ses vers! Une vidéo du poème complet sera réalisée avec toutes les contributions, puis intégrée au livre numérique augmenté Baudelaire dans tous ses états dévoilé en octobre à l’occasion du festival Poésie & Davantage.

Samedi: 10h – 18h.

dernière mise à jour : 2021-09-03 par