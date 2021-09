Alençon Alençon Alençon, Orne JEP 2021: Dépôt Alto bus Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Alençon Orne Venez découvrir les métiers du transport urbain, en famille ou entre amis, dans le nouveau dépôt inauguré en janvier 2021.

Animations pour les petits comme pour les grands (construction de bus en briques, simulateur de conduite…). Sur place vous pourrez échanger avec les équipes Alto (conducteurs, mécaniciens, responsables).

Sur inscription: http://altobus.com

