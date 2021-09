Jalognes Jalognes Cher, Jalognes JEP 2021 : découverte du Moulin de Pesselières Jalognes Jalognes Catégories d’évènement: Cher

Jalognes

JEP 2021 : découverte du Moulin de Pesselières Jalognes, 19 septembre 2021, Jalognes. JEP 2021 : découverte du Moulin de Pesselières 2021-09-19 – 2021-09-19

Jalognes Cher Jalognes Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2021, venez découvrir le Moulin de Pesselières. “Le Moulin Millerioux, moulin à huile de Pesselières, au 2 rue du Champ de Foire à Pesselières , atelier artisanal en activité confirmée depuis 1704 sera ouvert au public pour une visite libre et commentée. (…)

A cette occasion nous parlerons des vestiges de la chapelle dédiée à Saint-Clair (même adresse) construite entre 1170 et 1280 par Pierre de Livron, premiers seigneurs connus de Pesselières.” g_millerioux@hotmail.com Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2021, venez découvrir le Moulin de Pesselières. “Le Moulin Millerioux, moulin à huile de Pesselières, au 2 rue du Champ de Foire à Pesselières , atelier artisanal en activité confirmée depuis 1704 sera ouvert au public pour une visite libre et commentée. (…)

A cette occasion nous parlerons des vestiges de la chapelle dédiée à Saint-Clair (même adresse) construite entre 1170 et 1280 par Pierre de Livron, premiers seigneurs connus de Pesselières.” © Ministère de la Culture dernière mise à jour : 2021-09-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Jalognes Autres Lieu Jalognes Adresse Ville Jalognes lieuville 47.21642#2.78191