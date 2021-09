Sancerre Sancerre Cher, Sancerre JEP 2021 : Concert orgue et voix Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

JEP 2021 : Concert orgue et voix 2021-09-19 – 2021-09-19
Sancerre

Sancerre Cher Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, la municipalité de Sancerre vous convie à un concert orgue et voix au sein de l’église Notre-Dame de Sancerre. Au programme, musique baroque :

– 1ère partie : Corine Balland, titulaire de l’orgue de Sancerre

©Mairie de Sancerre
dernière mise à jour : 2021-08-31

