JEP 2021 : CIMETIÈRE DE BOUÈRE Bouère, 17 septembre 2021, Bouère.

JEP 2021 : CIMETIÈRE DE BOUÈRE 2021-09-17 – 2021-09-17

Bouère Mayenne Bouère

Sa création remonte à l’an 1778. Sa particularité est son décor arboré qui relève des caractéristiques des jardins dits à la “Française”.

Une croix centrale autour de laquelleont été créés 4 carrés d’égale grandeur délimités par des haies de buis et agrémentés d’ifs taillés en boule. Tous les végétaux composant ce décor datent de la création.

Les allées de circulation sont engazonnées.

200 heures chaque année, c’est le temps estimé pour le travail d’entretien assuré par les agents communaux.

Y repose un grand chef chouan Marin Gaullier dit Grand Pierre mort en 1817.

Quelques monuments funéraires y subsistent et relèvent d’un certain intéret architectural.

Ce lieu de recueillement est très apprécié des habitants de la commune et reçoit la visite de nombreux visiteurs extérieurs.

Un très grand acteur de la Comédie Française à été inhumé dans ce cimetière en 2017.

Dans le souci de bonne conservation de ces lieux, il a été demandé son inscription à l’inventaire des monuments et sites historiques.

Le cimetière est ainsi classé depuis le 27 décembre 2005 par arrêté de la Préfecture de la Région des Pays de la Loire.

Situé à proximité de l’autre entrée, l’Oratoire Notre Dame de la Pitié bâti en 1810 a été restauré par un employé communal.

Visite libre tout au long du week-end

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découvrez le cimetière paysager de Bouère.

+33 2 43 70 51 29

Visite libre tout au long du week-end

