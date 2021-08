JEP 2021 : CHÂTEAU DU PUY Ruillé-Froid-Fonds, 18 septembre 2021, Ruillé-Froid-Fonds.

JEP 2021 : CHÂTEAU DU PUY 2021-09-18 – 2021-09-18 Lieu-dit Le Puy Château du Puy

Ruillé-Froid-Fonds Mayenne Ruillé-Froid-Fonds

Visite libre des extérieurs, des jardins, parc et charmilles.

Petit château aux lignes très pures construit entre 1650 et 1700 dont le bâti et le parc ont conservé le tracé d’origine. Il s’inscrit dans un cadre champêtre très préservé entre jardin, pièces d’eau, parc et charmilles selon un schéma très classique à l’époque.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découvrez le Château du Puy à Ruillé-Froid-Fonds.

+33 2 43 07 74 56

Visite libre des extérieurs, des jardins, parc et charmilles.

Petit château aux lignes très pures construit entre 1650 et 1700 dont le bâti et le parc ont conservé le tracé d’origine. Il s’inscrit dans un cadre champêtre très préservé entre jardin, pièces d’eau, parc et charmilles selon un schéma très classique à l’époque.

dernière mise à jour : 2021-08-04 par