Saint-Maurice-Saint-Germain

JEP 2021 – Château des Vaux 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 21:30:00

Saint-Maurice-Saint-Germain Eure-et-Loir Saint-Maurice-Saint-Germain Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine, découvrez le château en compagnie de guides en costume d’époque ou profiter des animations médiévales dans les jardins, pour toute la famille, avant les illuminations et le feu d’artifice tiré dans les jardins dans la soirée. Samedi 18 septembre, journée du patrimoine de 15h à 21h30 Château des Vaux dernière mise à jour : 2021-09-12 par

