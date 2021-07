Talmont-Saint-Hilaire Château de talmont Talmont-Saint-Hilaire, Vendée JEP 2021 – Château de Talmont Château de talmont Talmont-Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Talmont-Saint-Hilaire

Vendée

JEP 2021 – Château de Talmont Château de talmont, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Talmont-Saint-Hilaire. JEP 2021 – Château de Talmont

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de talmont

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, le château de Talmont s’attache à suivre la thématique annuelle « Le patrimoine pour tous ». A cette occasion, de nombreux dispositifs permettront à tout à chacun de visiter la forteresse de la meilleure manière qu’il soit. – Exposition photo des étages du donjon accessible aux PMR – Visite sensorielle pour les personnes non ou malvoyantes – Guide en gros caractères pour les personnes malvoyantes – Guide Facile à Lire et à Comprendre pour les personnes avec un handicap mental – Visite sensorielle tout public – Visites guidées de 1h tout public – Tir à l’arbalète (1€ par personne)

Visite sensorielle pour personnes mal ou non voyants : à 11h, limitée à 20 personnes, sur réservation. Visite sensorielle tout public : à 14h, limitée à 20 personnes, sur réservation.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, chaque visiteur est invité à découvrir le château gratuitement et à sa façon. Château de talmont Rue du Château, 85440 Talmont-Saint-Hilaire Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Talmont-Saint-Hilaire, Vendée Autres Lieu Château de talmont Adresse Rue du Château, 85440 Talmont-Saint-Hilaire Ville Talmont-Saint-Hilaire lieuville Château de talmont Talmont-Saint-Hilaire