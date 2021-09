Alençon Alençon Alençon, Orne JEP 2021: Chapelle Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

JEP 2021: Chapelle Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Alençon, 18 septembre 2021, Alençon. JEP 2021: Chapelle Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 18:30:00

Alençon Orne Visite libre ou commentée de la chapelle située dans l’établissement scolaire Saint-François-de-Sales, présentation du décor des ateliers Barillet, description des vitraux.

Inauguration de la restitution de 4 vitraux dans l’arrière choeur (détruits en 1944) le samedi à 17h. Visite libre ou commentée de la chapelle située dans l’établissement scolaire Saint-François-de-Sales, présentation du décor des ateliers Barillet, description des vitraux.

