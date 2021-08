JEP 2021 : CHAPELLE SAINT-LÉZIN À CONGRIER Congrier, 18 septembre 2021, Congrier.

JEP 2021 : CHAPELLE SAINT-LÉZIN À CONGRIER 2021-09-18 – 2021-09-18

Congrier Mayenne

Quand les ardoisières étaient des carrières à ciel ouvert et non des mines, la Saint-Lézin, patron des « Perrayeurs » se fêtait le 13 février. Cette petite chapelle sur le territoire de la commune de Congrier témoigne de cette dévotion au plus ancien protecteur des ardoisiers : Saint-Lézin, moine, puis évêque d’Angers, qui, à la fin du Vième siècle avait découvert la fissilité de l’ardoise et enseigné aux ouvriers la manière de l’exploiter. A partir de cette date, l’ardoise qui ne servait que de matériau de construction pour les murs a été utilisée en plaques minces sur le toit des édifices. Saint-Lézin en fit couvrir sa maison.

Visite libre, panneaux explicatifs sur place.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Chapelle Saint-Lézin à Congrier.

