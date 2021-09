JEP 2021: Chapelle Notre-Dame-de-Lorette Alençon, 18 septembre 2021, Alençon.

Alençon Orne

Visite libre. Louis Sevin, prêtre, avait désiré ériger une chapelle en l’honneur de la Vierge de l’Incarnation. Elle est bâtie sur le modèle de la Sancta Casa. Pour évoquer la Maison de Nazareth, elle devait reproduire dans son plan, ses matériaux, sa décoration, la Sancta Casa, la basilique italienne de Lorette, et de rappeler la grotte creusée dans le rocher. Construite sur plan rectangulaire, elle présente une façade sur rue en hémicycle avec un chevet plat et deux portails ornés de pilastres et de vases. Le chevet supporte, au centre du pignon, la statue de la Vierge Mère. Le comble est surmonté d’un lanternon octogonal vitré. Une croix surmonte l’ensemble. L’intérieur reproduit celui de la Sancta Casa. Face à l’entrée se trouve la porte de la sacristie, à l’endroit du passage qui, à Nazareth, conduisait à la grotte. Reliée à la chapelle par un passage, elle constitue un petit bâtiment octogonal indépendant, fait de moellons sans revêtement. Dans le passage a été encastrée la pierre tombale du fondateur.

