Lorsque les Prussiens envahissent la France en 1870, les habitants de Menou font un vœu : édifier une chapelle sur la colline de la Tête Ronde si leur village est épargné. Leurs prières exaucées, un édifice est construit entre 1872 et 1875. Des fresques intérieures du célèbre affichiste Charles Loupot (1892-1962) décorent le site. Le maître verrier Max Ingrand y réalise les vitraux en 1952. Donc, n'hésitez pas ! Venez visiter librement la Chapelle de Notre-Dame de la Tête-Ronde à Menou lors de ces Journées Européennes du Patrimoine !

