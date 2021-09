Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu JEP 2021 – Chants et complaintes de Bretagne Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert et rencontre avec Yves-Marie Cariou de l'association Les Beurdassous Du Moyen-Âge au milieu du XXème siècle, les chants et complaintes de Bretagne sont devenus au fil des ans un savoir diffus et fragile, reposant sur la mémoire de chanteurs populaires. Une interprétation à voix nue à découvrir au sein de la Tour du Papegaut, grâce au travail de collectage et d'adaptation effectué par l'association Les Beurdassous. Tout public. 100% gratuit, sur inscription au 02 99 09 00 17. Deux séances disponibles (11h ou 15h).

