JEP 2021: Centre psychotérapique de l’Orne Alençon, 18 septembre 2021, Alençon.

JEP 2021: Centre psychotérapique de l’Orne 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Alençon Orne

Visite libre de la chapelle et de la cour d’honneur.

Exposition 100 ans de psychiatrie dans l’Orne.

Diaporama sur l’histoire du CPO et de soeur Anne-Marie Javouhey.

Samedi et dimanche: 10h – 12h et 14h – 18h

Visites guidées samedi et dimanche à 14h30 et 16h30.

dernière mise à jour : 2021-09-03 par