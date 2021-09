Lagnes Lagnes Lagnes, Vaucluse JEP 2021 – Balade Racontée “Le long du mur de la Peste” Lagnes Lagnes Catégories d’évènement: Lagnes

Lagnes Vaucluse Lagnes À l’occasion du tricentenaire du mur de la peste, l’association Pierre Sèche en Vaucluse propose une balade commentée pour évoquer l’histoire du mur, les ouvrages en pierre sèche, la technique de construction et la nouvelle signalétique. +33 4 90 38 04 78 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

