Clamecy Clamecy Clamecy, Nièvre JEP 2021 – Balade commentée “Clamecy: à la découverte de ses monuments” Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Nièvre

JEP 2021 – Balade commentée “Clamecy: à la découverte de ses monuments” Clamecy, 19 septembre 2021, Clamecy. JEP 2021 – Balade commentée “Clamecy: à la découverte de ses monuments” 2021-09-19 – 2021-09-19 Place du 19 Août Mairie de Clamecy

Clamecy Nièvre Clamecy Balade commentée “Clamecy: à la découverte de ses monuments” proposée par la Société Scientifique et Artistique de Clamecy

Les monuments, patrimoine visible par tous, retracent l’histoire de la cité. À Clamecy, ils nous rappellent des faits marquants, des écrivains célèbres… C’est aussi l’occasion d’évoquer un artiste dans la ville: Robert Pouyaud (1901-1970).

Point de départ du circuit: Place du 19 août. +33 3 86 27 30 81 Balade commentée “Clamecy: à la découverte de ses monuments” proposée par la Société Scientifique et Artistique de Clamecy

Les monuments, patrimoine visible par tous, retracent l’histoire de la cité. À Clamecy, ils nous rappellent des faits marquants, des écrivains célèbres… C’est aussi l’occasion d’évoquer un artiste dans la ville: Robert Pouyaud (1901-1970).

Point de départ du circuit: Place du 19 août. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Clamecy, Nièvre Autres Lieu Clamecy Adresse Place du 19 Août Mairie de Clamecy Ville Clamecy lieuville 47.4596#3.51876