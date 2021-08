Paris Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) île de France, Paris JEP 2021 Autour du centenaire de Frédéric Dard à la BiLiPo Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris Catégories d’évènement: île de France

Frédéric Dard aurait eu 100 ans le 29 juin 2021 : exposition BiLiPo du 6 juillet au 30 octobre 2021. A l’occasion des Journées du patrimoine, petite présentation de quelques aspects moins connus de l’auteur. De juillet à fin octobre, la BiLiPo célèbre le centenaire de Frédéric Dard et propose une exposition entièrement consacrée à cette œuvre unique. Romancier, journaliste, nouvelliste, scénariste, adapté au théâtre et au cinéma, l’auteur est immense et connu dans le monde entier. On ne compte pas moins de 10 000 mots inventés car l’univers romanesque de Frédéric Dard est indissociable de la création d’une langue empruntant à l’argot mais aussi à une créativité très personnelle. L’exposition de la BiLiPo présente romans, BD, revues et affiches de cinéma. A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2021 :

On associe forcément Dard et San Antonio. Le 18 septembre après-midi, la BiLIPo vous propose une petite présentation commentée sur des aspects moins connus de l’œuvre de Frédéric Dard : ses années de formation, son travail d’homme de théâtre, de cinéma, de radio…Attention ces quelques focus sont destinés aux curieux, pas aux grands spécialistes ! Durée : 1 heure – inscription demandée. Exceptionnellement, il sera demandé aux participant(e)s la présentation du passe sanitaire ou d’un test PCR de 72. Deux séances et deux groupes : 14h/15h et 16h/17h De 10h à 17h, l’accès à la salle de lecture se fera par une autre entrée et ne sera pas soumis à la présentation du passe sanitaire Expositions -> Autre expo Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine Paris 75005

