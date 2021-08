Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier 03700, Bellerive-sur-Allier JEP 2021 – Auprès de mon arbre – Lecture Spectacle Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: 03700

JEP 2021 – Auprès de mon arbre – Lecture Spectacle 2021-09-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-17 19:00:00 19:00:00 Médiathèque Ferme-modèle 52 rue Jean Zay

Bellerive-sur-Allier 03700

Bellerive-sur-Allier 03700 Alain Mossé nous partage des œuvres connues et méconnues de Brassens, dont une bonne partie ont été inspiré par la mer et l’eau comme le Parapluie, Amoureux qui écrivent sur l’eau ou encore La supplique pour être enterré à la plage de Sète. bibliotheque@ville-bellerive.com +33 4 70 59 44 25 dernière mise à jour : 2021-08-15 par

