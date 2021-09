Jalognes Jalognes Cher, Jalognes JEP 2021 au Moulin de Pesselières Jalognes Jalognes Catégories d’évènement: Cher

Jalognes Cher Le Moulin de Pesselières, situé 7 route des Margots à Pesselières (Jalognes), vous invite à découvrir sa meule de pierre installée en son jardin et son Bar à huiles ouvert pour l’occasion. Au programme : découverte et dégustation d’huiles artisanales d’exception. Entrée libre. Journées Européennes du Patrimoine 2021 au Moulin de Pesselières. +33 2 48 72 90 12 https://www.moulin-a-huile-de-pesselieres.com/ Le Moulin de Pesselières, situé 7 route des Margots à Pesselières (Jalognes), vous invite à découvrir sa meule de pierre installée en son jardin et son Bar à huiles ouvert pour l’occasion. Au programme : découverte et dégustation d’huiles artisanales d’exception. Entrée libre. ©ministèredelaculture dernière mise à jour : 2021-09-09 par

