**Exceptionnelles visites commentées par les propriétaires des intérieurs du château 17ème monument historique**. Nous parlerons de l’ancienne forteresse des Marches de Bretagne que fut la Ballue pendant 600 ans et nous raconterons l’extraordinaire parcours de son bâtisseur, au tout début du 17ème, Gilles de Ruellan. Marquisat confisqué à la Révolution française, le château de la Ballue a su préserver toute son authenticité architecturale. C’est aujourd’hui une demeure élégante toujours habitée, meublée et décorée, où tissus historiques, meubles d’époque et boiseries d’origine, se conjuguent en une grande harmonie. _Horaires samedi et dimanche des visites guidées : 10h30 – 14h – 16h – 18h – (réservation conseillée)._ Le droit d’entrée permet d’accèder à la visite libre des jardins, la visite guidée des intérieurs, au spectacle d’escrime ancienne par Les Lames de Sévigné le samedi et au ateliers démonstrations des artisans le dimanche.

9,50 € entrée adulte. Gratuit jusqu’à 10 ans. Tarif réduit 7,50 € pour étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap / Horaires : 10h30, 14h, 16h et 18h. Réservation conseillée par mail ou téléphone

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

