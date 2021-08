Bazouges-la-Pérouse Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine JEP 2021 au Château et jardins de la Ballue. Visite des jardins monuments historiques Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Inspirés de l’Italie baroque, ces jardins ont été redessinés dans les années 1970 par de grands architectes français. Ils proposent un parcours ludique et labyrinthique dans un univers végétal qui évoque le monde féérique d’Alice au Pays des Merveilles. Plus loin, le jardin régulier met en scène le château Lois XIII, marquisat de Gilles Ruellan et le remarquable paysage de la vallée du Couesnon. Dans le jardin des douves, on découvre une collection botanique de buis agéée CCVS et un étang peuplé de canards et bernaches de collection. _L’entrée permet aussi d’assister aux spectacles d’escrime ancienne le samedi, aux visites guidées historiques des intérieurs du château les 2 jours et aux démonstrations des artisans du patrimoine le dimanche._ Vidéo de Stéphane Collignon [à voir ici.](https://youtu.be/W_ChSxPOc0g)

9,50 € entrée adulte. Gratuit jusqu’à 10 ans. Tarif réduit 7,50 € pour étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap.

