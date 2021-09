Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu JEP 2021 – Atelier Tisseuses de liens Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

JEP 2021 – Atelier Tisseuses de liens Montfort-sur-Meu, 19 septembre 2021, Montfort-sur-Meu. JEP 2021 – Atelier Tisseuses de liens 2021-09-19 – 2021-09-19

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Installations conçues à partir de matériaux de récupération. Napperons oubliés, fils, tissages, jouant des transparences, des pleins et des vides, des ombres et de la lumière, en s’associant à l’architecture. Tout Public 100% en accès libre

Le 19 septembre de 15h00 à 17h00

