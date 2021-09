Montmélian Montmélian Montmélian, Savoie JEP 2021 – Atelier-dégustation “Découverte des cépages patrimoniaux de Savoie” Montmélian Montmélian Catégories d’évènement: Montmélian

Savoie

JEP 2021 – Atelier-dégustation "Découverte des cépages patrimoniaux de Savoie" 2021-09-18 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-18 Musée de la vigne et du vin de Savoie 46 rue Docteur Veyrat Montmélian Savoie

Montmélian Savoie Montmélian Une invitation à découvrir des cépages rares et souvent oubliés de Savoie.

À découvrir avec modération ! avec le Centre d’Ampélographie Alpine–Pierre Galet et le Musée de la vigne et du vin de Savoie.

Inscription obligatoire, nombre de places limité patrimoinemusee@montmelian.com +33 4 79 84 42 23 http://www.montmelian.com/mvvs dernière mise à jour : 2021-09-12 par

Détails Catégories d’évènement: Montmélian, Savoie Autres Lieu Montmélian Adresse Musée de la vigne et du vin de Savoie 46 rue Docteur Veyrat Ville Montmélian lieuville 45.50032#6.06082