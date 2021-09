JEP 2021: Aérodrome Alençon-Valframbert Alençon, 18 septembre 2021, Alençon.

JEP 2021: Aérodrome Alençon-Valframbert 2021-09-18 13:30:00 – 2021-09-19 18:30:00

Alençon Orne

Visite libre de l’aérodrome. L’aéro-club d’Alençon et de sa région, l’Amicale alençonnaise des avions anciens, l’Aéromodèle club alençonnais, l’Association de voltige française, le Centre Départemental de Formation au Vol à Voile de l’Orne et les archives municipales d’Alençon, vous invitent à découvrir un patrimoine méconnu: celui de l’aéronautique.

Animations: baptêmes de l’air, voltiges aériennes, présence de l’Armée de l’air et de l’espace, de la Marine nationale, de l’hélicoptère du SAMU, avion ancien en statique, et nouvel avion de voltige (de construction française/normande), d’une montgolfière (sous réserve)…

Projection D’hier et d’aujourd’hui, ils nous ont transmis leur histoire. Mémoire partagée des membres de l’Aérodrome-club de l’Orne suite à une collecte de documents et de témoignages organisée par les archives municipales.

Animations jeune public: “Prends ton plan de vol et décolle!” Avec une récompense à la clé. “Atelier du ciel pour aéronautes en herbe!” Origami et création décorative.

Exposition Du ballon à l’avion, on prend de l’air et de la hauteur à Alençon! proposée par les archives municipales. Histoire des premières montgolfières, des premiers atterrissages et infrastructures aéronautiques, des visions de l’aviation, de sa propagande et de sa médiatisation de masse, de la création de l’aéro-club et du développement de l’aviation populaire, des fêtes et meetings aériens, des tribulations de l’aérodrome, de l’arrivée des établissements Morane-Saulnier à Alençon… autant de thèmes à explorer.

Exposition de maquettes d’avions de la belle époque à aujourd’hui.

Visite libre de l’aérodrome. L’aéro-club d’Alençon et de sa région, l’Amicale alençonnaise des avions anciens, l’Aéromodèle club alençonnais, l’Association de voltige française, le Centre Départemental de Formation au Vol à Voile de l’Orne et les…

+33 2 33 29 25 86 http://www.aeroclub-alencon.org/

Visite libre de l’aérodrome. L’aéro-club d’Alençon et de sa région, l’Amicale alençonnaise des avions anciens, l’Aéromodèle club alençonnais, l’Association de voltige française, le Centre Départemental de Formation au Vol à Voile de l’Orne et les archives municipales d’Alençon, vous invitent à découvrir un patrimoine méconnu: celui de l’aéronautique.

Animations: baptêmes de l’air, voltiges aériennes, présence de l’Armée de l’air et de l’espace, de la Marine nationale, de l’hélicoptère du SAMU, avion ancien en statique, et nouvel avion de voltige (de construction française/normande), d’une montgolfière (sous réserve)…

Projection D’hier et d’aujourd’hui, ils nous ont transmis leur histoire. Mémoire partagée des membres de l’Aérodrome-club de l’Orne suite à une collecte de documents et de témoignages organisée par les archives municipales.

Animations jeune public: “Prends ton plan de vol et décolle!” Avec une récompense à la clé. “Atelier du ciel pour aéronautes en herbe!” Origami et création décorative.

Exposition Du ballon à l’avion, on prend de l’air et de la hauteur à Alençon! proposée par les archives municipales. Histoire des premières montgolfières, des premiers atterrissages et infrastructures aéronautiques, des visions de l’aviation, de sa propagande et de sa médiatisation de masse, de la création de l’aéro-club et du développement de l’aviation populaire, des fêtes et meetings aériens, des tribulations de l’aérodrome, de l’arrivée des établissements Morane-Saulnier à Alençon… autant de thèmes à explorer.

Exposition de maquettes d’avions de la belle époque à aujourd’hui.

dernière mise à jour : 2021-09-04 par