JEP 2021 – A la découverte du site du Tiple Fumel, 18 septembre 2021, Fumel.

JEP 2021 – A la découverte du site du Tiple 2021-09-18 – 2021-09-18

Fumel Lot-et-Garonne Fumel

Randonnée nature et patrimoine d’environ 5 km guidée organisée par Pays, Histoire et Patrimoine.

A la découverte du site du Tiple, le plateau et ses rochers de grès, la grande carrière d’argile, la floraison des callunes et le four à la catalane.

Sur inscription, nombre de places limité.

Randonnée nature et patrimoine d’environ 5 km guidée organisée par Pays, Histoire et Patrimoine.

A la découverte du site du Tiple, le plateau et ses rochers de grès, la grande carrière d’argile, la floraison des callunes et le four à la catalane.

Sur inscription, nombre de places limité.

Randonnée nature et patrimoine d’environ 5 km guidée organisée par Pays, Histoire et Patrimoine.

A la découverte du site du Tiple, le plateau et ses rochers de grès, la grande carrière d’argile, la floraison des callunes et le four à la catalane.

Sur inscription, nombre de places limité.

PHP

dernière mise à jour : 2021-09-10 par