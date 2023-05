Sauvage : après-midi familial ! Bord de Sioule – Ancien camping, 27 mai 2023, Jenzat.

Ateliers tout au long de l’après-midi : Sictom, Jardiniers du Bourbonnais, Marie à La ferme, LPO, Wolframines et bien d’autres .. Contes en Canoë : avec Aqua Canoë et La Brouette en scène. Balade nature, gouter sauvage avec Le Bouillon et spectacle..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

Bord de Sioule – Ancien camping

Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Workshops throughout the afternoon: Sictom, Jardiniers du Bourbonnais, Marie à La ferme, LPO, Wolframines and many others . Tales in Canoe : with Aqua Canoë and La Brouette en scène. Nature walk, wild snack with Le Bouillon and show.

Talleres durante toda la tarde: Sictom, Jardiniers du Bourbonnais, Marie à La ferme, LPO, Wolframines y muchos otros. Cuentos en canoa: con Aqua Canoë y La Brouette en scène. Paseo por la naturaleza, merienda salvaje con Le Bouillon y espectáculo.

Workshops den ganzen Nachmittag über: Sictom, Jardiniers du Bourbonnais, Marie à La ferme, LPO, Wolframines und viele andere … Märchen im Kanu: mit Aqua Canoë und La Brouette en scène. Naturwanderung, wilde Mahlzeit mit Le Bouillon und Show.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule