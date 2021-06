JENUFA (SAISON THEATRE DU CAPITOLE) Toulouse, 20 avril 2022-20 avril 2022, Toulouse.

JENUFA (SAISON THEATRE DU CAPITOLE) 2022-04-20 – 2022-04-20 THEATRE DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse Haute-Garonne

10 EUR 10 82 Avec Jenůfa, le grand compositeurtchèque Janáček offrait à son public l’un des opéras les plus bouleversants du répertoire. Une jeune fille, son amour et son enfant sont sacrifiés aux interdits d’une société rurale figée dans ses codes. Elle sera pourtant touchée par la grâce, dont la mise en scène de Nicolas Joel sait éclairer le mystère. Sous la direction du chef autrichien Florian Krumpöck, est réunie une distribution éblouissante, où l’on retrouvera notamment Angela Denoke dans le rôle de la Sacristine, Cheryl Studer en Grand-Mère Buryjovka et, dans le rôle-titre, la soprano française Marie-Adeline Henry.

Florian Krumpöck Direction musicale

Nicolas Joel Mise en scène – Christian Carsten Reprise de la mise en scène – Ezio Frigerio Décors – Franca Squarciapino Costumes – Vinicio Cheli Lumières

Angela Denoke Kostelnicˇka Buryjovka (La Sacristine)

Marie-Adeline Henry Jenufa

Marius Brenciu Laca Klemen

Amadi Lagha Števa Buryja

Cheryl Studer Grand-Mère Buryjovka

Jérôme Boutillier Le Contremaître

Jérémie Brocard Le Maire

Mireille Delunsch La Femme du Maire

Victoire Bunel Karolka

Yael Raanan-Vandor Une Bergère

Éléonore Pancrazi Barena

Sara Gouzy Jano

Orchestre national du Capitole

Chœur du Capitole

