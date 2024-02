J’entreprends dans mon quartier Ferrières Martigues, mardi 20 février 2024.

Rencontrez des professionnels de la création d’entreprise, participez à un tournoi de futsal et à des jeux d’énigmes autour de l’entreprenariat.

Initiative Pays de Martigues vous convie au centre social notre dame des marins, Place Michel Ecochard.

Forum de 14h à 18h.

Inscription au tournoi de futsal à partir de 16h.



Initiative Pays de Martigues vous accompagne dans vos démarches de création, reprise et développement d’entreprise et peut faciliter l’obtention des financements nécessaires à la réalisation de votre projet.



Toute l’année, Initiative Pays de Martigues vous accueille au Pôle MIKADO, 646, Avenue Auguste Baron, ZAC de Figuerolles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:00:00

fin : 2024-02-20 18:00:00

Ferrières Centre social notre dame des marins

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@initiative-paysdemartigues.fr

