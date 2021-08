J’entends Bacalan Place Buscaillet, 1 septembre 2021, Bordeaux.

J’entends Bacalan

du mercredi 1 septembre au mardi 30 novembre à Place Buscaillet

J’entends Bacalan —————– _Une création sonore d’Aline Chambras, réalisatrice sonore et journaliste indépendante._ Telle une bande-son poétique de la ville, nous vous proposons de découvrir Bacalan sous un autre jour, à travers sa mémoire bâtie mais également celle, plus intime, de sa voix. Cette balade sonore vous invite à vous laissez guider selon un parcours défini et les voix des habitants, et usagers qui vous racontent, de souvenirs en anecdotes, l’histoire des lieux. Rdv place Buscaillet (Tram B station New York). **Téléchargement gratuit de la balade sonore J’entends Bacalan sur bordeaux.fr, rubrique Guides sur l’architecture et le patrimoine.**

Gratuit, en autonomie

Telle une bande-son poétique de la ville, nous vous proposons de découvrir Bacalan sous un autre jour, à travers sa mémoire bâtie mais également celle, plus intime, de sa voix.

Place Buscaillet Place Buscaillet Bordeaux Bordeaux Bacalan Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T00:00:00 2021-09-01T23:59:00;2021-09-02T00:00:00 2021-09-02T23:59:00;2021-09-03T00:00:00 2021-09-03T23:59:00;2021-09-04T00:00:00 2021-09-04T23:59:00;2021-09-05T00:00:00 2021-09-05T23:59:00;2021-09-06T00:00:00 2021-09-06T23:59:00;2021-09-07T00:00:00 2021-09-07T23:59:00;2021-09-08T00:00:00 2021-09-08T23:59:00;2021-09-09T00:00:00 2021-09-09T23:59:00;2021-09-10T00:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T00:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T00:00:00 2021-09-12T23:59:00;2021-09-13T00:00:00 2021-09-13T23:59:00;2021-09-14T00:00:00 2021-09-14T23:59:00;2021-09-15T00:00:00 2021-09-15T23:59:00;2021-09-16T00:00:00 2021-09-16T23:59:00;2021-09-17T00:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00;2021-09-20T00:00:00 2021-09-20T23:59:00;2021-09-21T00:00:00 2021-09-21T23:59:00;2021-09-22T00:00:00 2021-09-22T23:59:00;2021-09-23T00:00:00 2021-09-23T23:59:00;2021-09-24T00:00:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T00:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T00:00:00 2021-09-26T23:59:00;2021-09-27T00:00:00 2021-09-27T23:59:00;2021-09-28T00:00:00 2021-09-28T23:59:00;2021-09-29T00:00:00 2021-09-29T23:59:00;2021-09-30T00:00:00 2021-09-30T23:59:00;2021-10-01T00:00:00 2021-10-01T23:59:00;2021-10-02T00:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T00:00:00 2021-10-03T23:59:00;2021-10-04T00:00:00 2021-10-04T23:59:00;2021-10-05T00:00:00 2021-10-05T23:59:00;2021-10-06T00:00:00 2021-10-06T23:59:00;2021-10-07T00:00:00 2021-10-07T23:59:00;2021-10-08T00:00:00 2021-10-08T23:59:00;2021-10-09T00:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T00:00:00 2021-10-10T23:59:00;2021-10-11T00:00:00 2021-10-11T23:59:00;2021-10-12T00:00:00 2021-10-12T23:59:00;2021-10-13T00:00:00 2021-10-13T23:59:00;2021-10-14T00:00:00 2021-10-14T23:59:00;2021-10-15T00:00:00 2021-10-15T23:59:00;2021-10-16T00:00:00 2021-10-16T23:59:00;2021-10-17T00:00:00 2021-10-17T23:59:00;2021-10-18T00:00:00 2021-10-18T23:59:00;2021-10-19T00:00:00 2021-10-19T23:59:00;2021-10-20T00:00:00 2021-10-20T23:59:00;2021-10-21T00:00:00 2021-10-21T23:59:00;2021-10-22T00:00:00 2021-10-22T23:59:00;2021-10-23T00:00:00 2021-10-23T23:59:00;2021-10-24T00:00:00 2021-10-24T23:59:00;2021-10-25T00:00:00 2021-10-25T23:59:00;2021-10-26T00:00:00 2021-10-26T23:59:00;2021-10-27T00:00:00 2021-10-27T23:59:00;2021-10-28T00:00:00 2021-10-28T23:59:00;2021-10-29T00:00:00 2021-10-29T23:59:00;2021-10-30T00:00:00 2021-10-30T23:59:00;2021-10-31T00:00:00 2021-10-31T22:59:00;2021-11-01T00:00:00 2021-11-01T23:59:00;2021-11-02T00:00:00 2021-11-02T23:59:00;2021-11-03T00:00:00 2021-11-03T23:59:00;2021-11-04T00:00:00 2021-11-04T23:59:00;2021-11-05T00:00:00 2021-11-05T23:59:00;2021-11-06T00:00:00 2021-11-06T23:59:00;2021-11-07T00:00:00 2021-11-07T23:59:00;2021-11-08T00:00:00 2021-11-08T23:59:00;2021-11-09T00:00:00 2021-11-09T23:59:00;2021-11-10T00:00:00 2021-11-10T23:59:00;2021-11-11T00:00:00 2021-11-11T23:59:00;2021-11-12T00:00:00 2021-11-12T23:59:00;2021-11-13T00:00:00 2021-11-13T23:59:00;2021-11-14T00:00:00 2021-11-14T23:59:00;2021-11-15T00:00:00 2021-11-15T23:59:00;2021-11-16T00:00:00 2021-11-16T23:59:00;2021-11-17T00:00:00 2021-11-17T23:59:00;2021-11-18T00:00:00 2021-11-18T23:59:00;2021-11-19T00:00:00 2021-11-19T23:59:00;2021-11-20T00:00:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-21T00:00:00 2021-11-21T23:59:00;2021-11-22T00:00:00 2021-11-22T23:59:00;2021-11-23T00:00:00 2021-11-23T23:59:00;2021-11-24T00:00:00 2021-11-24T23:59:00;2021-11-25T00:00:00 2021-11-25T23:59:00;2021-11-26T00:00:00 2021-11-26T23:59:00;2021-11-27T00:00:00 2021-11-27T23:59:00;2021-11-28T00:00:00 2021-11-28T23:59:00;2021-11-29T00:00:00 2021-11-29T23:59:00;2021-11-30T00:00:00 2021-11-30T23:59:00