Jens Knigge Galerie Esther Woerdehoff, 6 avril 2023, Paris. Du jeudi 06 avril 2023 au mercredi 17 mai 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

La nouvelle exposition de la galerie Esther Woerdehoff présente le travail du photographe allemand Jens Knigge. Pour la première fois dans cette galerie, un grand nombre de séries de l’artiste seront mises en dialogue. Si variées soient-elles les sept séries rassemblées dans l’exposition ont en commun un procédé de tirage ancien : le platine-palladium, dont Jens Knigge est un maître incontesté. Le platine-palladium est un tirage par contact qui impose à l’image nale la taille du négatif. Cette technique alternative o re une grande variété de tons, du noir froid et métallique au brun roux. « Le tirage platine-palladium est comme un fil rouge dans mes différentes séries. Essentiellement, ce sera parce que la matérialité est très importante pour moi dans mon travail. Capter la lumière avec la plaque de film et la développer dans la chambre noire, puis transférer cette image sur du papier platine-palladium couché à la main, tout cela correspond à ma compréhension de l’équilibre entre la composante artistique au sens de l’idée et de la composition, et le travail manuel exigeant avec le papier. » Jens Knigge Galerie Esther Woerdehoff 36 rue Falguière 75015 Paris Contact : https://ewgalerie.com/

courtesy Galerie Esther Woerdehoff Jens Knigge, Prima Materia – Bottles, 2020

